Многие граждане не могут зарегистрироваться на compensatii.gov.md. Спатарь: У вас есть для этого больше месяца

Многие граждане не могут зарегистрироваться на compensatii.gov.md. Спатарь: У вас есть для этого больше месяца

Многие граждане столкнулись с проблемами при регистрации на сайте compensatii.gov.md. Министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь объяснил, что из-за большого количества заявок в первый день работы платформы возникли технические трудности. Он призвал граждан не паниковать, так как до 25 ноября – крайнего срока регистрации – ещё достаточно времени. 

– В первый день очень большой объём запросов. Всё решится. Для регистрации есть больше месяца, – сказал министр. 

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