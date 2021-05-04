Многие деятели культуры столицы получили помощь от муниципалитета

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Примария Кишинёва запустила социальную кампанию в поддержку выдающихся деятелей культуры под названием «Дарим свет». Инициатива принадлежит генеральному примару Иону Чебану и направлена на поддержку людей сферы культуры.

Мне очень жаль, что наши столичные художники и деятели культуры, прославляющие страну, на протяжении многих лет были забыты местными властями. Вы – гордость города и всей страны. Вы – те, кто представляет нашу культуру и нас как нацию, – подчеркнул Ион Чебан.

В этом году Управление культуры впервые оценило и проконтролировало положение более 1200 художников и деятелей культуры – состояние их здоровья и их материальное положение.

Таким образом, 21 известный деятель культуры столицы и те из них, кому в январе-апреле этого года исполнилось 60/65, 70/75, 80/85, 90/95, 100 и больше лет, получили сегодня корзины с подарками и по 1500 леев. Также 12 человек с особыми заслугами получили по 1000 леев и корзины с подарками по случаю Святой Пасхи. Кроме того, ещё 110 человек – артисты, деятели культуры, входящие в группу риска, – также получили по 1000 леев к Пасхе.

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