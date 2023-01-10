Мнимое счастье

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О том, можно ли измерить уровень положительных эмоций

Наталья Лужина, info@aif.md

В рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report 2022, ежегодно составляемом под эгидой ООН, Молдова оказалась на 62 месте, поднявшись за два года на шесть ступеней. Оптимисты восприняли эту новость с улыбкой, пессимисты – с недоверием.

Игры статистики

Однако на самом деле радоваться особо нечему, поскольку в 2009 году в рейтинге «Счастливая планета» (Happy Planet Index) РМ была на 32 месте из 143 стран-участниц, но буквально через 10 лет опустилась на 45 ступеней.

Качество жизни людей в каждой стране оценивается по валовому внутреннему продукту на душу населения, ожидаемой продолжительности здоровой жизни, щедрости, социальной поддержке, уровню миграции, свободе делать собственный выбор, восприятию коррупции и т.д.

– Составители рейтинга постоянно пересматривают методологию, но мы должны учесть общепризнанный факт, что Молдова – самое бедное государство в Европе, – напомнил доктор экономики Михаил Пойсик. – Это о многом говорит. По уровню инфляции Молдова обогнала все страны, доходы населения падают. Поэтому здесь мы можем говорить об играх статистики и желании приукрасить ситуацию. Составители рейтинга используют предлагаемые им данные без понимания ситуации.

М. Пойсик обратил внимание, что из Молдовы ежегодно уезжает 20–40 тыс. человек, причём в большинстве это высококлассные специалисты трудоспособного возраста. У нас уже сегодня численность людей, получающих пенсию, больше, чем налогоплательщиков, а должно быть 1 к 3, то есть один пенсионер на трёх работающих. Сейчас более трети бюджета социального страхования покрывается из государственного бюджета. Малоимущие люди благодарят власти за компенсации на сильно подорожавшие энергоресурсы, но при правильно выстроенной экономической политике электроэнергия и газ могли быть значительно дешевле, и вопрос о компенсациях вообще бы не возникал.

Республике Молдова необходимо наукоёмкое производство с высокой добавленной стоимостью и высокими зарплатами. Но всего этого нет. Страна идёт по пути интеллектуальной деградации, креативные и образованные уезжают и остаётся социально не активная часть населения, которая практически смирилась с действительностью. И эти люди рады любой подачке со стороны государства. Так что индекс счастья в нашем случае можно в какой-то мере сравнить с индексом радости бомжа, которому подарили бутылку вина.

По уровню инфляции Молдова обогнала все страны, доходы населения падают. Поэтому здесь мы можем говорить об играх статистики и желании приукрасить ситуацию. Составители рейтинга используют предлагаемые им данные без понимания ситуации.

Притчи становятся явью

Власти некоторых стран настолько обеспокоены душевным спокойствием и благосостоянием своих граждан, что даже создали Министерства или Агентства счастья. Первыми такую идею воплотили правители Бутана – небольшой и не очень богатой страны. В этом государстве вместо общепринятого понятия ВВП (внутренний валовой продукт) используется ВНС (валовое национальное счастье), которое основано на экономических, культурных, природоохранных принципах и праве выбора справедливого правительства. С 2016 года аналогичная структура действует и в Объединённых Арабских Эмиратах, хотя, спрашивается, зачем Министерство счастья стране, где всё есть? Если говорить о Молдове, то едва ли в ближайшем будущем у нашего государства будет возможность и желание заботиться о счастье всей нации и каждого отдельного гражданина. Да и зачем, собственно, если у нас есть весьма оптимистичные показатели рейтинга?

– Я вообще удивляюсь, что существует индекс счастья, потому что это понятие очень субъективно. Нельзя определить, счастлив человек или нет, к примеру, через возможность его доступа к медицинским или другим услугам, – считает экономический эксперт Галина Шеларь. – И в целом, странно говорить о степени счастья в нашей стране, когда растёт уровень бедности, ухудшаются показатели на рынке труда и т.д. Кроме того, когда собираются какие-то международные индексы, то, как правило, оцениваются показатели последнего года и чуть более ранние, потому что одновременно все данные собрать невозможно. Так что не совсем понятно, о каком точно периоде идёт речь. Мне сложно комментировать эту тему, но, когда говорят о подъёме Молдовы на шесть пунктов в мировом рейтинге счастья, вспоминается древняя притча. В годы турецкого владычества с молдавских селений собирали дань. Каждый раз сборщики рассказывали хану о том, что молдаване плачут, и тогда властитель отправлял их за новой данью. Но когда в очередной раз сборщики вернулись и сказали, что молдаване веселятся, хан понял, что брать больше нечего. Возможно, эта притча становится действительностью.

Гормоны радости

Американские учёные после серии опытов на добровольцах пришли к выводу, что люди с преобладающими положительными эмоциями могут гораздо эффективнее противостоять простудным заболеваниям. Исследователи предполагают, что это связано с тем, что счастливые ведут более здоровый образ жизни, реже испытывают стресс, отрицательно влияющий на иммунную систему.

Вообще, правильный образ жизни и распорядок дня настраивают нас на позитив. Известно, что гормон соматотропин, который в детстве отвечает за рост, а потом за обменные процессы, вырабатывается примерно с 23.00 до часу ночи. Если в это время человек бодрствует, вместо хорошего гормона мы получим кортизол – гормон стресса.

Хороших гормонов в организме человека много. К примеру, эндорфин дарит нам чувство лёгкости, вызывает желание реализовывать мечты, достигать цели, отвечает за удовольствие. Его уровень значительно увеличивается, когда мы обнимаем и целуем близких. Дофамин – своеобразный двигатель, стимул для поиска возможностей в преодолении препятствий. Серотонин называют гормоном счастья, его выброс в кровь дарит нам хорошее настроение, помогает бороться со стрессами. Можно ли как-то стимулировать выработку полезных гормонов?

– Выработку серотонина помогает стимулировать шоколад, бананы, любимые блюда, которые приносят человеку удовольствие. Незаменимая аминокислота триптофан, из которой образуется нейромедиатор серотонин, содержится в белковой пище, – уточняет врач-эндокринолог Ксения Бондарева. – В некоторых случаях, по рекомендации врача, можно принимать препараты, богатые триптофаном, чаще всего – это комплекс аминокислот. Следует учесть, что нейромедиаторы сильно разрушаются из-за стрессов, но помогают выстоять организму. Но если стрессовое состояние является хроническим, наблюдается истощение выработки нейромедиаторов, что сказывается на состоянии людей.

Счастье – понятие комплексное, и мы не можем его создавать только при помощи гормонов, но они помогут нам изменить своё отношение к окружающей действительности.

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Семья – оазис позитива

То, как мы смотрим на мир и как его воспринимаем со всеми существующими проблемами, во многом зависит от темперамента человека.

Как поясняет психолог-логопед лицея им. Богдана Петричейку-Хашдеу Маргарита Ковалёва, холерики, несмотря на свою активность, очень ранимы и, как правило, у них слабая нервная система, они больше подвержены смене настроения и стрессам. Самые выдержанные и подготовленные к переменам внешнего мира – это флегматики, а за ними следуют сангвиники. Меланхоликов Гиппократ описывал, как легкоранимых, вяло реагирующих на окружающее, замкнутых, сдержанных в речи людей. При этом они обладают высокой чувствительностью нервной системы, позволяющей им становиться великими музыкантами, художниками, философами. Если поместить людей с разными темпераментами в одинаковую среду, они будут вести себя по-разному. Если эта среда – Молдова, с неблагоприятной социально-экономической ситуацией, непредсказуемыми переменами, то, скорее всего, свои таланты, в первую очередь, раскроют холерики и сангвиники, поскольку они наиболее предприимчивы. В странах с развитым и основательным производством чаще преуспевают флегматики.

– Чему мы можем радоваться в Молдове? У нас хороший климат, фрукты и овощи, много солнца, а, следовательно, продуктивно вырабатывается мелатонин и витамин Д3, – подчёркивает М. Ковалёва. – У нас добродушные, открытые и щедрые люди. А ещё сохранились семейные традиции. Любовь близких, их поддержка, общение помогают нам быть счастливыми и, в конце концов, есть, кому поплакаться в жилетку. Именно семья может стать оазисом позитива, но мы можем быть счастливы и на работе. Ещё один компонент счастья – творчество, дарящее умиротворение, будь то рукоделие, стихосложение или выращивание цветов. Мы находим радость в заботе о домашних питомцах. Может, поэтому в рейтинге счастливых стран Молдова выглядит не так уж плохо.

Среди людей, считающих себя счастливыми, очень много оптимистов. Не зря пессимисты выбирают себе в спутники людей с позитивными взглядами на жизнь, им так проще выжить. И с большой степенью вероятности будет счастлива семья, где оба супруга оптимисты.