Мнение: У молдавской диаспоры в России больше причин протестовать и требовать увеличить число избирательных участков

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Намеренной провокацией назвал протесты перед Центризбиркомом правых партий заместитель председателя Молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга, член Республиканского совета Общественной платформы «Народный Союз» Александр Танасий.



– Для чего были нужны эти протесты, ведь и в прошлом году за рубежом были открыты 139 участков? ЦИК исходил из имеющейся статистики. Считаем, что это намеренная провокация со стороны правых, а не искреннее переживание за диаспору, — сказал Александр Танасий.

В прошлом году в России, где находится больше половины молдавских мигрантов, было почти в восемь раз меньше участков, чем в западных странах. По словам Александра Танасия, куда больше причин устраивать пикеты с требованием об открытии новых участков у молдавских граждан, проживающих в России.

Вот и в этот раз, насколько я знаю, в России откроется меньше участков чем надо. Как быть? Идти громить офис ПДС или устроить массовый, многотысячный протест перед зданием администрации президента?, — отметил зампредседателя Молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга.

Он выразил надежду на то, что граждане Молдовы, проживающие в России, проявят максимальную активность на выборах и поддержат патриотические силы, чтобы не допустить полного экономического и социального коллапса у себя на Родине.

Согласно данным Центра поддержки молдавских мигрантов, в России в 2019 году находилось порядка 600 тысяч граждан Республики Молдова. Это официальные цифры, тогда как неофициальные показатели могут быть значительно выше.

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