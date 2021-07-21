Мнение: Санду готовит план мести Церкви за поддержку Додона

“Готовы ли мы к предстоящей кампании новой власти в Молдове против Православной Церкви?”. Этим вопросом задаётся руководитель Молдавского отделения Ассоциации православных экспертов Владимир Букарский. Он отмечает, что “ни для кого не секрет, насколько далека Санду от Православия, и какую злость она затаила по отношению к Церкви за поддержку её оппонента на выборах 2016 года”.
Букарский полагает, что Санду жаждет мести, и она не заставит себя долго ждать, “тем более что единая Православная Церковь под омофором Московского Патриархата – давняя кость в горле Запада”.
– Что следует ожидать в ближайшее время?
Участия Санду в предстоящем шабаше в Киеве на «день Незалежності», когда будет предпринята попытка силового захвата Киево-Печерской лавры раскольниками из ПЦУ при личном участии константинопольского патриарха Варфоломея.
Ратификации Стамбульской конвенции, где чёрным по белому прописано гендерное равенство и права сексменьшинств – статья 4(3).
Открытой поддержки деятельности Румынского патриархата по переманиванию приходов канонической Молдавской митрополии в румынскую Бессарабскую митрополию.
Ужесточения запретительных мер в отношении церковных богослужений и Евхаристии со ссылкой на пандемию COVID.
Давления на священнослужителей, в том числе путём возбуждения дел по фактам «коррупции», «растрат» и т.д. Принцип стар и банален – «был бы человек, а статья найдётся».
Возможного запрета трансляции православного телеканала «Союз» в Молдове.
Готовы ли к таким шагам в Московской Патриархии и в Молдавской митрополии? Готов ли ответ со стороны православной общественности? Искренне надеюсь, что да, – пишет он в своём Телеграм-канале.
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Правильно сделает! Наказать молдавских попов за поддержку режима взяточников и воров!!! Совсем страх потеряли… Ради денег некоторые готовы молиться хоть Сатане, хоть Даундону, хоть Воронку!