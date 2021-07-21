Мнение: Санду готовит план мести Церкви за поддержку Додона

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“Готовы ли мы к предстоящей кампании новой власти в Молдове против Православной Церкви?”. Этим вопросом задаётся руководитель Молдавского отделения Ассоциации православных экспертов Владимир Букарский. Он отмечает, что “ни для кого не секрет, насколько далека Санду от Православия, и какую злость она затаила по отношению к Церкви за поддержку её оппонента на выборах 2016 года”.

Букарский полагает, что Санду жаждет мести, и она не заставит себя долго ждать, “тем более что единая Православная Церковь под омофором Московского Патриархата – давняя кость в горле Запада”.

– Что следует ожидать в ближайшее время? Участия Санду в предстоящем шабаше в Киеве на «день Незалежності», когда будет предпринята попытка силового захвата Киево-Печерской лавры раскольниками из ПЦУ при личном участии константинопольского патриарха Варфоломея. Ратификации Стамбульской конвенции, где чёрным по белому прописано гендерное равенство и права сексменьшинств – статья 4(3). Открытой поддержки деятельности Румынского патриархата по переманиванию приходов канонической Молдавской митрополии в румынскую Бессарабскую митрополию. Ужесточения запретительных мер в отношении церковных богослужений и Евхаристии со ссылкой на пандемию COVID. Давления на священнослужителей, в том числе путём возбуждения дел по фактам «коррупции», «растрат» и т.д. Принцип стар и банален – «был бы человек, а статья найдётся». Возможного запрета трансляции православного телеканала «Союз» в Молдове. Готовы ли к таким шагам в Московской Патриархии и в Молдавской митрополии? Готов ли ответ со стороны православной общественности? Искренне надеюсь, что да, – пишет он в своём Телеграм-канале.

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