Мнение: Порядок в доме должен наводить хозяин

С момента обретения Молдовой независимости прошло уже три десятилетия. Для истории это весьма солидный срок. За тридцать лет многие европейские страны, проведя реформы, совершили рывок в развитии, вышли на качественно иной уровень жизни. В общественном поле этих государств идут постоянные споры о путях развития — нормальное явление для любой демократии. Но едва ли найдется на нашем континенте страна, где на полном серьезе кто-то долгие годы обсуждает, следует ли торговать своей Родиной, сдавать суверенитет и независимость. К сожалению, Молдова является исключением из правила.

Статья «Примитивный молдовенизм или европейская перспектива. Молдова перед решающим выбором» (Primitive Moldovenism or the path to the EU and NATO. Moldova is facing a decisive choice. The Washington Times, monday, June 28, 2021, https://m.washingtontimes.com/news/2021/jun/28/primitive-moldovenism-or-the-path-to-the-eu-and-na/) не открыла для меня что-то новое. Она представляет собой краткую выжимку одиозной антимолдавской идеологии, которую моей стране навязывают не первый год. Суть идеологии предельно проста: Молдова «нежизнеспособна», не имеет перспектив и единственный выход для «несуществующего» молдавского народа — попросить Румынию об аншлюсе и та, может быть, на счастье всем нам соизволит лишить нас государства.

Готов подписаться под каждым словом, описывающим удручающее положение Молдовы на сегодняшний день. Безусловно, у нас демографическая катастрофа, молодежь съезжает за рубеж, а зарплаты и пенсии могут бросить вызов странам Африки. Однако проблема нс в том, что во власти отсутствует румынский жандарм-надсмотрщик, как пытается представить дело автор, а в политической нестабильности, которую регулярно подпитывает Бухарест. С 2009 года политические силы, откровенно симпатизирующие Румынии, контролируют правительство и несут полную ответственность за происходящее. Коррумпированные молдавские политики, бичуемые автором, вскормлены западным соседом. Справедливо названный «фигурой с криминальным бэкграундом» Плахотнюк, напомню, являлся председателем проевропейской Демократической партии Молдовы. То есть сначала в стране искусственно создается полный хаос, к власти приводят людей, не обремененных ни совестью, ни должной компетенцией, а затем во всём этом обвиняют молдавскую государственность и молдаван! Это ли не нонсенс?

Порядок в доме должен наводить хозяин, молдавский народ, а нас пытаются убедить в том, что порядок наведёт чёрный риэлтор. Только чуть- чуть зарежет перед этим и народ, и государство, приватизирует жилплощадь, зато сделает для себя евроремонт.

Двенадцать лет республика живёт в состоянии внутриполитической войны, двенадцать лет в её дела беспардонно и нагло вмешивается западный «старший брат». О каком развитии в такой ситуации может идти речь? Нормальное развитие станет возможным лишь когда власть окажется в руках людей, искренне заинтересованных в укреплении молдавского суверенитета. Людей, для которых целью будет не сдача всего и вся, не самореклама для того, чтобы прослыть реформатором и занять почётное место в рядах евробюрократии, а инвестирование в человеческий капитал и социальная поддержка граждан — то, что люди смогут по достоинству оценить на следующих выборах, а не то, за что похвалит дядя из Бухареста или Брюсселя.

В статье автор не постеснялся процитировать фразу посла Румынии Даниела Ионицэ про «примитивный молдовенизм». За это представителю дипломатического корпуса, к слову, пришлось оправдываться, хотя оправдания вышли неубедительными. Но сам факт: любовь к Молдове, осознание её как своей Родины унионисты открыто называют «примитивом». Можете ли вы представить себе, чтобы молдавские дипломаты рассуждали в Бухаресте про «примитивный румынизм», в Киеве — про «примитивный украинизм», а в Москве — про «примитивный русизм»? Полагаю, за такую дикость им грозило бы немедленное выдворение. Наша страна, напротив, позволяет плевать себе в лицо.

Рассуждая об историческом долге Румынии «протянуть руку помощи» бедным молдаванам, автор называет Молдову румынской «прародительницей». Действительно, у наших народов исторически есть много общего, но это, во- первых, не повод заниматься хамством на государственном уровне, а во- вторых, не основание для ликвидации независимости полноправного члена мирового сообщества. Почему Германия и Австрия, Сербия и Черногория, Чехия и Словакия могут спокойно жить и сотрудничать, имея свою государственность, а Молдова непременно должна быть аннексирована и поделена на жудецы? Есть для этого хоть один разумный аргумент? Молдова — мать Румынии? Не спорю. Только сыну-здоровяку давно пора съехать и жить отдельно.

Критикуя противников унионизма, автор обрушивается на «московское православие» и русский язык, называя и то, и другое наследием «оккупации». Это выдаёт в нём не только человека, с презрением относящегося к многообразию уникальной молдавской культуры, но и профана в области истории. «Московское православие» в Молдове ведёт свою историю, как минимум, с 1813 года, когда Россия освободила наши земли от османского ига. Румынская православная церковь появилась пол столетия спустя, а признана была Константинополем только в 1885 году. Официальными языками Молдавского княжества на протяжении столетий были западнорусский и церковнославянский (во многом на их основе и создан нынешний русский литературный язык).

Откровенный наезд на «так называемые традиционные ценности» даже излишне комментировать. Подавляющее большинство молдаван, как показывают социологические опросы, выступают против однополых браков, равно как и подавляющее большинство румын. В особенности меня позабавило неумение выстраивать простейшие причинно-следственные связи. В Молдове колоссальные демографические проблемы — так пусть же буйным цветом расцветают сексуальные извращения. «Московское православие» плохое, румынское — хорошее, давайте уважать права сексуальных меньшинств. Но постойте, а Румынская православная церковь изменила позицию в отношении извращенцев? Вроде нет. Несколько месяцев назад её официальный представитель выступил с резкой критикой «истеричной толерантности». Быть может, сначала следует научить толерантности Румынию, члена Евросоюза, и только потом предъявлять претензии Молдове?

Молдаване – народ с глубоко укорененными традиционными ценностями. Для нас такие понятия, как семья, дети, уважение к женщине, всегда стояли во главе угла. И будут стоять, как бы нас ни пытались перестроить под чуждые нам стандарты. Турки не смогли сломить нашу традиционную народную культуру и подмять её под себя, а они были мастерами этого дела (достаточно посмотреть на нынешние Балканы). Считать, что это смогут сделать евробюрократы или небожители из Бухареста, как по мне, крайне наивно.

Странно ещё, что автор не кинул грязью в молдавских фронтовиков и не рассказал про «румынских освободителей» в годы Великой Отечественной войны. Возможно, на Западе такую риторику все же вынуждены использовать с осторожностью из-за неудобной темы Холокоста. Румынские оккупанты на территории губернаторства Бессарабия уничтожили 120 тысяч человек, в том числе 90 тысяч евреев. После «освобождения от советов» Молдову превратили в сырьевую базу для метрополии, а людей использовали как дешевую рабочую силу. Тысячи людей на улицах Кишинёва 9 мая — свидетельство того, что молдавский взгляд на историю, мягко говоря, не вполне коррелирует со взглядами тех, кто старается выставить себя в качестве наших учителей.

В завершении статьи очень ловко подсовывается морковка для Майи Санду. Покажешь себя, мол, хорошей девочкой — станешь большим человеком в Европе. У Дональда Туска или Лауры Кёвеши получилось, почему не может получиться у тебя? Вполне допускаю, что Санду в случае сдачи молдавского государства может получить высокую должность как «выдающийся реформатор». Только в чём здесь плюс для простых молдаван? Мне видится исключительно личная выгода госпожи пока ещё молдавского президента.

Восточноевропейские политики, переходящие на работу в Брюссель, стараются, как правило, стать святее Папы Римского или, если уж на то пошло, более проевропейскими, чем европейская бюрократия. И Дональд Туск является наиболее ярким примером. Будучи председателем Европейского совета, он резко критиковал свою же страну, Польшу, за то, что та старается хоть в чём-то проводить самостоятельную политику, защищать историческую память польского народа, стоять на страже национальных интересов, а не выполнять «интернациональный долг», принимая орды мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Гражданам нашей страны нужно осознать важность текущего политического момента. Молдова действительно стоит перед выбором, только выбирать она будет не между «Европой и примитивным молдовенизмом», а между статусом отсталой румынской провинции а-ля 1940 год и Молдовой — независимым европейским государством, которому присягают наши военные, за которое борются на мировой арене наши спортсмены, государством, которым мы гордимся, несмотря ни на какие проблемы, и в которое верим.

Автор статьи прогнозирует, что безоговорочную победу на выборах 11 июля одержит подконтрольная президенту Майе Санду партия PAS. Возможно, он прав. Но это произойдет в силу инертности патриотов и наивности тех, кто считает, что обещанные Западом 600 миллионов евро достанутся народу, а не осядут в карманах молдавских евроинтеграторов-унионистов, как это было в 2009-2019 гг. Молдова свои трудом способна заработать гораздо больше. Нам не нужны подачки и кредиты, нам нужны инвестиции и рабочие места. Инвестиции и с Запада, и с Востока. Рабочие места на Родине, а не за рубежом.

Семнадцать веков назад один из отцов Церкви, Григорий Богослов, писал: «Молчанием предается Бог». Сейчас молчанием мы можем предать свою Родину. Отдай свой голос за Молдову независимую, Молдову православную, Молдову традиционных семейных ценностей! Скажи PAS нет!

Валерий Реницэ

