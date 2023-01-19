Мнение: Молдова полностью подчиняется диктату МВФ и ВБ

Мнение: Молдова полностью подчиняется диктату МВФ и ВБ

Внешняя политика и все внутренние процессы в Республике Молдова полностью подчиняются диктату Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). Об этом в рамках передачи «По фактам» с Юлией Фёдоровой на телеканале Exclusiv TV заявил эксперт в области безопасности Валерий Осталеп.

– Ни для кого не является секретом, что наша внешняя политика и все процессы сейчас направлены в одну сторону – мы ждём денег и помощи от Брюсселя и разных европейских стран. Мы от этого зависим. МВФ и Всемирный банк говорят нам, что делать, чтобы получить кредиты, которые они будут называть помощью. Если честно говорить, то это диктат, это не мы решаем, не мы с вами, не налогоплательщики, не граждане. Нет, они чётко говорят, что будет так и не иначе, а кто сопротивляется – послушайте господина Гросу, – заявил эксперт.

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Комментарии (1)

  1. А где в мире видели,чтоб после того,как а любой стране вошел МВФ или ВБ был так как хотят жить народ проживающий в этих государствах.Живут и жируют руководители этих стран пока они у власти,а там после них хоть трава не расти. Боле того все,которые сейчас у власти в Молдове.ставленники МВФ и других структур Запада.

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