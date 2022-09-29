Мнение: Будущее поздних ягод в Молдове – глубокая переработка

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Представители Ассоциации производителей ягод «Pomușoarele Moldovei» отмечают, что в нынешнем году несколько крупных предприятий ягодной специализации за счёт финансирования со стороны международных доноров расширили действующие и приобрели новые линии переработки облепихи, черноплодной рябины, годжи и других «сухих» поздних ягод в масла (в том числе в пектиновых капсулах), соковые смеси и пастилу.

Некоторые из этих новых продуктов в тестовом режиме поступают на осенние выставки-ярмарки выходного дня в Кишинёве. Их производители пытаются проанализировать потребительские предпочтения и скорректировать рецептуру. В перспективе, вероятно, они скооперируются для экспорта продуктов из нишевых ягод на европейский рынок.

В основном на глубокую переработку упомянутых ягод ориентированы фермеры юга Молдовы, тогда как производители, в частности, облепихи, из северных районов страны специализируются на продаже свежих и сушёных ягод на внутреннем рынке, а также замороженных ягод в Польшу и Румынию.

В данный момент, по оценкам членов «Pomușoarele Moldovei», общая площадь плантаций поздних нишевых ягод в стране приближается к 300 га, в том числе облепихи – к 200 га. На юге Молдовы специализированные хозяйства высаживают облепиху, плодоносящую один раз в два сезона, с таким расчётом, чтобы нивелировать фактор биологической периодичности производства этой ягоды.

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