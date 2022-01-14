Младенец, которого нашли на мусорке в Бендерах, родился мёртвым

0

К такому выводу пришли судмедэксперты. Известно, девочка была доношенной. Сейчас выясняют причину внутриутробной смерти младенца. Об этом рассказали в Следственном комитете.

Правоохранители продолжают искать и мать, передаёт Телеграм-канал ТСВ Приднестровье. Проверили всех беременных в Бендерах, начинается проверка в других населённых пунктах. Из-за того, что ребёнок уже родился мёртвым, следователи теперь переквалифицировали дело. Статья 105 (убийство матерью новорожденного) теперь исключена из дела.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.