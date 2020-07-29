Мёртвой хваткой

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О том, что коронавирус пока отступать не собирается

В Республике Молдова режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения продлён до конца лета. Несмотря на то что часть общества недовольна продлёнными ограничениями, особого выбора у нас нет – рост числа инфицированных регистрируется во многих странах нашего региона.

Стабильно высокая статистика

Ежедневно новые рекорды по количеству инфицированных регистрируются у наших соседей – в Румынии и на Украине. Не даёт расслабиться и статистика заболевших в нашей стране – более 23 тысяч человек.

По словам директора Национального агентства общественного здоровья РМ (НАОЗ) Николая Фуртунэ, число случаев инфицирования растёт как в Республике Молдова, так и в других странах, в особенности из-за высокой заболеваемости в юго-восточных балканских государствах, в число которых входим и мы.

– В последние три недели в РМ регистрируется относительно высокое, но стабильное количество случаев заболевания (еженедельно 1560 – 1598), – приводит цифры главный санитарный врач РМ. – Общая заболеваемость за 14 дней (с 10 по 23 июля) составила в правобережной части Молдовы 99 случаев, а в Приднестровье – 37 случаев на 100 тыс. населения. На 1 млн населения насчитывается 6363 случая инфицирования и 207 смертей. Наибольшая заболеваемость зарегистрирована в муниципии Кишинёв, в АТО Гагаузия и в Сорокском районе. Число выздоровевших увеличилось на 12,3%, по сравнению с предыдущей неделей, а умерших уменьшилось на 30%.

С 26 февраля по 24 июля было проведено более 135, 4 тыс. тестов, из которых более 105 тыс. – первичные. Средний возраст болеющих – 47 лет, чаще заболевают женщины – 59%. Инкубационный период укорачивается и на сегодня составляет до 5 дней. 64% заболевших – жители городов, 1% – ввезённые случаи (229 с начала пандемии). Однако в последнее время в связи с увеличением числа граждан, въезжающих в РМ, ежедневно регистрируются по 4–5 ввезённых в страну случаев COVID-19 – из России, Румынии, Германии, Италии и ряда других стран региона.

Фуртунэ заметил, что в ситуации, когда родители активно требуют возобновить деятельность детских садов, невозможно не беспокоиться о последствиях при достаточно высокой статистике заболеваний среди детей – 1192 случая. Есть заразившиеся и среди младенцев, которым по несколько дней от роду. Также ковидом были инфицированы 195 беременных женщин, к счастью, без смертельных исходов, которые порой регистрируются при гриппе.

Заболевших среди медработников на 24 июля – 3024 человека (до 17 июля – 2845), из которых 763 врача, 1359 – средний медперсонал, 586 санитарок и 316 – вспомогательный персонал.

Общая заболеваемость COVID-19 за 14 дней (с 10 по 23 июля) составила в правобережной части Молдовы 99 случаев, а в Приднестровье – 37 случаев на 100 тыс. населения. На 1 млн населения насчитывается 6363 случая инфицирования и 207 смертей.

Вынужденная мобилизация

Заведующая отделом управления политик в области госпитальной медицинской помощи Светлана Лупу заявила, что в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в муниципии Кишинёв было принято решение задействовать для лечения пациентов с COVID-19 ещё две больницы.

– Одна из них – больница Святой Троицы (бывшая горбольница №3), где есть два отделения интенсивной терапии, в каждом из которых могут проходить лечение по 18 пациентов со средней и тяжёлой формами заболевания, – отметила С. Лупу. – Вторая больница находится в районе. Там будут проходить лечение пациенты, идущие на поправку и со средней степенью заболевания. Всего на 24 июля проходили лечение в больничных учреждениях Молдовы 1804 пациента, из которых 400 в тяжёлом состоянии и 366 – в более лёгких формах.

По словам госсекретаря в области общественного здоровья и первичной медицинской помощи Марины Головач, нагрузка по лечению заболевших COVID-19 ложится не только на больницы, но и на центры семейных врачей. Последние берут на себя лёгкие случаи.

– Система первичной медицинской помощи проводит лечение пациентов с лёгкой формой COVID-19, – отметила М. Головач. – С начала пандемии и до 24 июля лечение на дому было назначено 8436 заболевшим, активных – 2263 случая. Мобильными бригадами было проведено 11,5 тыс. тестов. Мы увеличиваем число мобильных бригад, чтобы снизить нагрузку на больницы.

К сожалению, информационный вал о теориях заговора и фейки о COVID-19, которые заполонили некоторые СМИ и сайты, не только подрывают эффективность мер системы здравоохранения, но и нагнетают страх, вызывают растерянность, наносят психологическую травму многим впечатлительным людям.

В этой связи НАОЗ призывает граждан не верить непроверенной информации и, во избежание распространения ложных данных, быть осторожными и обязательно обращать внимание на достоверность источников. Чтобы уберечь себя от фейков и избежать манипулирования в связи с ковидом, заходите на сайт www.stopfals.md и официальные источники информации – www.msmps.md; www.ansp.md; www.who.int; www.ecdc.europa.eu.

Важно знать!

Чуйте фейк за версту!

Сайт, распространяющий фейковые новости, обычно имеет подозрительное двусмысленное название; чтобы привлечь внимание читающих, ключевое слово заголовка печатается заглавными буквами; в новости не цитируется ни одно официальное лицо, и ни одно заслуживающее доверия средство массовой информации не использует эти данные; зачастую, чтобы открылось содержание таких новостей, предлагается поделиться ими в социальных сетях.

Развенчания

Правда против мифов

публикуем несколько мифов, которые развенчивает Национальное агентство общественного здоровья.

МИФ: Нет никакого вируса, провоцирующего COVID-19. Люди заболевают и умирают от других болезней: рака, диабета, сердечного приступа.

ПРАВДА: К сожалению, пандемия, спровоцированная новым типом вируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, – это реальность, от которой пострадало около 15 млн человек во всём мире, а жизнь более 600 тыс. людей оборвалась. Уже доказан факт, что самые уязвимые в плане развития осложнений и связанных с ними смертельных исходов – люди пожилого возраста, в частности те, кто страдает хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые, диабет, болезни почек, рак и др.). Вирус SARS-Cov-2 поражает не только лёгкие, но и другие органы, что сильно осложняет течение болезни и приводит к преждевременным смертям.

МИФ: Власти фальсифицируют статистические данные, а медицинский персонал подкупает семьи, чтобы в свидетельстве о смерти их скончавшегося родственника причиной смерти был указан COVID-19.

ПРАВДА: Ежедневно представляются отчёты, в том числе и международным организациям, о новых лабораторно диагностированных случаях заражения и умерших, что подтверждается лабораторными тестами на наличие инфекции COVID-19. Ни один повторный положительный тест, который делается пациенту, чтобы выяснить, насколько эффективно назначенное ему лечение, не учитывается при объявлении новой статистики позитивных тестов. Он учитывается только один раз – когда человеку впервые ставится диагноз COVID-19.

Что касается смерти от коронавируса: в Республике Молдова не зарегистрирован ни один случай, который бы подтвердил, что семьям платят деньги для подделки свидетельств о смерти их родственников, умерших по другой причине. Смерть от COVID-19 должна быть подтверждена положительным результатом лаборатории. Согласия семьи для установления причины смерти не требуется – это прерогатива специалистов.

МИФ: Длительное ношение масок может вызвать отравление углекислым газом и недостаток кислорода.

ПРАВДА: Ношение на протяжении долгого времени маски может быть неудобным и неэффективным, так как снижается уровень защиты, если она стала влажной или до неё дотрагивались грязными руками. Однако это не приводит к отравлению углекислым газом и дефициту кислорода. Важно: носить маску нужно, закрыв ею нос и рот; она оправдана на лице, чтобы люди были защищены и при этом могли дышать нормально. Одноразовую маску не следует носить постоянно, от неё важно избавиться, как только она увлажнилась.

МИФ: Технология 5G провоцирует передачу вируса, вызывающего инфекцию COVID-19.

ПРАВДА: Такие ложные и необоснованные заявления будоражат общественное мнение и провоцируют рост скептицизма среди населения по отношению к действиям властей с целью снизить риск передачи инфекции COVID-19. Запуск сетей 5G был предметом теории заговора в течение многих лет с совершенно необоснованными утверждениями, что это вызовет психические или онкологические заболевания. С появлением коронавируса конспирологи быстро сориентировались, чтобы присоединить и COVID-19 к этой необоснованной теории.

Правда в том, что технологии 5G не способствуют распространению инфекции COVID-19. Коронавирус, который провоцирует COVID-19, распространяется воздушно-капельным путём, когда заразившийся человек кашляет, чихает или разговаривает. Люди также могут подхватить инфекцию, прикоснувшись к заражённой поверхности, а потом дотронувшись до глаз, рта или носа.

МИФ: Воздействие солнца или температуры выше 25 градусов предотвращает распространение инфекции COVID-19.

ПРАВДА: Новым коронавирусом можно заразиться независимо от того, насколько жарко на улице, находится человек на солнце или нет. В жарких странах тоже регистрируются случаи COVID-19, и в Республике Молдова в период высоких температур выявляется достаточно много заболевших. Да, коронавирус чувствителен к ультрафиолетовым лучам, но инфекция продолжит распространяться, если не соблюдаются меры защиты.

МИФ: Употребление спиртных напитков может снизить риск заражения новым типом коронавируса.

ПРАВДА: Употребление алкоголя не повышает способность организма противостоять инфицированию COVID-19 и не лечит болезнь. Наоборот, злоупотребление алкоголем опасно для здоровья и является важным фактором риска для осложнения существующих хронических заболеваний, а при заражении болезнь протекает сложней. Жидкости, содержащие алкоголь, рекомендуются для наружного применения, дезинфекции рук и заражённых поверхностей.

Подготовила Любовь Чегаровская