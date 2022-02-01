Мэры Молдовы недовольны отсутствием диалога с центральными властями

Мэры Молдовы недовольны отсутствием диалога с центральными властями

Большинство местных избранников, принявших участие в Общем собрании местных публичных властей, обратили внимание руководства страны на отсутствие коммуникации между центральными и местными властями. 

Так, председатель Конгресса местных публичных властей Татьяна Бадан заявила, что большинство госведомств предпочитают «изолироваться» и не общаться с местными властями.

– Нет ясности по поводу мер по децентрализации и укреплению местной автономии, нет диалога между местными и центральными властями – прежде всего, институционального диалога на всех уровнях. Сложно объяснить коммуникационную изоляцию большинства государственных учреждений, – сказала она. 

Бадан раскритиковала и «излишнее давление контролирующих органов»: Национального органа по неподкупности, Финансовой инспекции, Счетной палаты, НАК и Генпрокуратуры. Она также особо отметила необходимость компенсировать рост тарифов на энергоресурсы для учреждений местной власти. В ответной реплике Наталья Гаврилица заявила, что это невозможно.

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