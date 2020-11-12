Мэры кишинёвских пригородов выразили поддержку Игорю Додону (ВИДЕО)

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Мэры столичных пригородов заявили о поддержке независимого кандидата Игоря Додона во втором туре президентских выборов. В то же время генеральный примар муниципия Ион Чебан подчеркнул, что тесное сотрудничество, которое сложилось между администрацией президента, парламентом, правительством и местными властями, привело к реализации важных проектов и должно быть продолжено.

– Я не хочу блокад. Я хочу только прогресса, – сказал он.

Чебан также напомнил, что Игорь Додон взял на себя ряд обязательств перед кишинёвцами. Он, в частности, обещал оказать содействие в: строительстве кольцевой дороги; полной реабилитации реки Бык и развитии зон отдыха вдоль водной артерии; создании свободной экономической зоны и индустриального парка в муниципалитете, что позволит открыть около 25 000 рабочих мест; решении проблемы очистных сооружений; капитальном ремонте моста на улице Измаил; выделении 100 млн леев ежегодно из государственного бюджета для реализации муниципальной программы по ремонту дворов, подъездов и дорог.

Напомним, ранее поддержку Игорю Додону выразили председатели 2/3 районов страны и примары сотен населённых пунктов по всей Молдове.

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