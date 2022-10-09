Мясников раскрыл реальный вред от смартфонов

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Реальный вред от смартфонов раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников.

– Если вы меня спросите, как правильно пользоваться смартфонами, ответ такой: да никак. Потому что всё, что мы делаем, идёт нам во вред. С точки зрения пользователя это просто великолепно – ты можешь залезть и посмотреть любую информацию. Смартфоны делают из нас обездвиженных, тупых людей. Они парализуют нашу волю, мозг, память и тело, — сказал врач.

Из-за регулярного использования телефонов у людей появляются близорукость, синдром сухого глаза, ухудшение слуха, туннельный синдром запястья, головная боль, ухудшение осанки, позвоночника. Если человек смотрит в экран смартфона за 4 часа до сна, у него снижается выработка мелатонина и начинаются сопутствующие проблемы, сообщил доктор, передаёт moslenta.ru.

– Меня больше удивляет вот это вот безволие, которое смартфоны в нас поселяют. Мы становимся как бы не свои. Нам внушают какие-то мысли, понятия, новости. Нас запугивают или обманывают, и всё это идёт прямо вам в мозг. И поскольку это постоянно перед глазами, мы читаем, мы смотрим, мы передаём это друг другу, мы отучаемся думать, — заявил он.

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