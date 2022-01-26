Митрополия жёстко ответила Нантою: Не вмешивайте нас в свои игры, а за мир мы молимся каждый день!

Митрополия жёстко ответила Нантою: Не вмешивайте нас в свои игры, а за мир мы молимся каждый день!

Митрополия Молдовы жёстко отреагировала на просьбу депутата ПДС Оазу Нантоя обозначить свою позицию в связи с ситуацией в соседней Украине. Служители церкви указали на “тривиальный, пригородный и неуместный” язык, а также на сарказм и презренческий тон, в котором было сделано данное обращение, а также отметили, что “последние заявления некоторых деятелей разочаровывают и расстраивают нас”. 

В декларации митрополии также отмечается, что в божьих храмах молятся за мир не только один день, 26 января, а ежедневно. Кроме того, Оазу Нантою напомнили, что церковь имеет право сохранять нейтралитет, а потому просит не вмешивать её в национальные или международные политические игры.

Коллаж: Pro TV Moldova

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