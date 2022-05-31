Митрополия просит власти отменить ЛГБТ-марш: Он оскорбительно и публично попирает ценности большинства граждан

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Митрополия Молдовы просит власти отменить фестиваль Moldova Pride, который завершится Маршем солидарности, организованным ЛГБТ-сообществом. В Митрополии заявили, что парад оскорбительно и публично попирает ценности большинства граждан, и потребовали прекратить это “разрушительное зло, морально оскверняющее наше православное общество”.

В официальном заявлении они упомянули, что неоднократно настаивали на том, чтобы подобные марши не допускались.

– В последние годы Митрополия Молдовы неоднократно призывала как власти, так и членов, сторонников и пропагандистов ЛГБТ-сообщества отказаться от этого проекта, который является не просто публичным оскорблением религии, но также общества, – отмечается в сообщении Митрополии.

Гражданам напомнили, что, согласно статье 8 Закона о собраниях, власти имеют полное право не допустить это действие, прямо посягающее на общественную нравственность и грубо нарушающее «свободы других». В то же время в статье 48 Конституции страны прямо указано, что «семья основывается на добровольном браке между мужчиной и женщиной, на их равноправии и на праве и обязанности родителей обеспечивать воспитание, образование и обучение детей», передает actualitati.md.

– Парад меньшинств оскорбительно и публично бросает вызов ценностям большинства граждан. Организаторы этого парада и их наставники за границей уже должны знать реалии здесь, из опыта прошлых лет, поскольку такие мероприятия всегда провоцируют насилие. Нет никакой юридической, моральной или рациональной причины мобилизовать и поддерживать наши местные органы власти для такого абсурдного манифеста. В этом контексте от имени Молдавской Православной Церкви и граждан этой страны просим остановить это губительное зло, морально оскверняющее наше православное общество, — говорится в заявлении.

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