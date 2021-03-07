Митрополия издала новые рекомендации для церквей страны в связи с участившимися случаями COVID-19

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Митрополия Кишинёва и всея Молдовы издала новые рекомендации по проведению богослужений в контексте роста числа новых случаев коронавируса и последних решений Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

Таким образом, богослужения литургического цикла (вечерняя, утренняя и святая литургия) будут совершаться при соблюдении социальной дистанции и обязательно в масках. Церкви будут открыты для верующих ежедневно в течение недели, чтобы священники могли ответить на все просьбы верующих относительно исповеди, причастия и чтения молитв, что позволит избежать скопления на богослужениях в субботу и воскресенье.

Также каждая церковь обеспечит верующих всем необходимым (водой, мылом, дезинфицирующими средствами) для гигиены рук, а служители будут следить за соблюдением социальной дистанции между прихожанами, присутствующими на богослужениях. Церковные интерьеры, мебель, подъездные пути и прилегающие территории будут регулярно дезинфицироваться.

Митрополия призывает церковнослужителей добавлять к службам особые просьбы, которые произносятся в случае заразных болезней, как это предписано на литургии, пишет moldpres.md.

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