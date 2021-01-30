Митинги в защиту русского языка прошли в Комрате и Чадыр-Лунге

Митинги в защиту русского языка прошли в Комрате и Чадыр-Лунге

Жители Гагаузии выразили свое возмущение политическим решением Конституционного суда Молдовы о признании неконституционным Закона о функционировании языков на территории Молдовы.

Выступавшие отметили, что власти пытаются разделить население, в то время как они ждали от новых лиц в руководстве страны обещанной заботы и соблюдения прав национальных меньшинств.

На этой неделе митинги против решения Конституционного суда, отменившего Закон о функционировании языков, прошли также в Бессарабке, Новых Аненах, Окнице, Бричанах и других районах республики.

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