Мишустин назвал “Спутник V” одной из самых востребованных вакцин в мире

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что вакцина от коронавируса “Спутник V” зарегистрирована почти в 70 странах мира. Выступая в субботу по видео-конференц-связи на марафоне “Новое Знание”, председатель Правительства РФ назвал этот препарат одним из самых востребованных в мире.

– Сегодня “Спутник V” зарегистрирован почти в 70 странах мира. Российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность, – констатировал глава кабинета министров.

По его мнению, “можно уже точно абсолютно официально сказать: “Спутник V” – одна из самых лучших, востребованных вакцин в мире”. Мишустин подчеркнул, что “жители России могут сейчас сделать прививку совершенно бесплатно”, и “очень серьёзно” призвал всех пройти вакцинацию, пишет ТАСС.

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