Мишустин на встрече с Кику: Россия готова к консолидации сотрудничества с Молдовой

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Возобновление переговоров о предоставлении Республике Молдова российского кредита в размере 200 млн евро обсудили сегодня в Минске Ион Кику и Михаил Мишустин. Средства необходимы для покрытия дефицита бюджета, образовавшегося в результате пандемического кризиса.

Ион Кику подчеркнул важность восстановления объема торгового оборота между Молдовой и Россией. Глава молдавского правительства также отметил заинтересованность нашей страны в преодолении всех барьеров на пути поставок отечественной продукции на российский рынок.

В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что Россия открыта к консолидации торгово-экономического сотрудничества с Молдовой и реализации совместных проектов.

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