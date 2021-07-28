Мировой рынок кондиционеров в 2021 году: виды и основные функции

0

Ощущать себя комфортно в собственной квартире хотел бы каждый человек. Добиться этого и в жару и в холод можно с помощью климатической техники, созданной по последним технологиям.

Так как кондиционеры делают для поддержания наиболее оптимальной температуры внутри помещения, они могут обеспечить хорошие условия для работы в офисе или квартире. Современные устройства дополнены прочими установками, помогающими создать комфортный микроклимат.

Основные характеристики кондиционеров

Постоянное развитие техники позволяет компаниям создавать обновленные устройства ежегодно. На сайте rozetka.md представлено сразу несколько категорий, с помощью которых проще подобрать кондиционер с необходимыми настройками. Сама климатическая техника может разделяться по месту ее расположения:

Кассетная. Подойдет для промышленных зданий с высокими потолками. Такой кондиционер может обработать воздух на большой территории. Из особенностей – для установки техники необходима высота потолков не менее трех метров.

Сплит-система. Компании в основном производят именно данный тип. Они могут быть как напольными, что крепятся снаружи здания, так и настенными.

Канальная. Размещают в пространстве между основным и декоративным потолком. Для установки канального кондиционера требуется специальное проектирование. Несмотря на подобные сложности, он подойдет для просторных кафе и прочих помещений с больших количеством людей.

Мобильный. Небольшое портативное устройство, которое работает с помощью специальной трубы с теплоотводом.

Моноблочный оконный. Необычный вид кондиционеров, устанавливающийся в окне. Из особенностей – много шума и небольшая производительность.

Режимы кондиционера зависят от технологичности устройства. Классический функционал климатической техники обычно состоит из:

Обогрева. Актуальный для межсезонного периода, когда уже стало холодно, а батареи еще не заработали.

Охлаждения. Основной режим сплит-систем, в котором возможно настроить температуру до 16 градусов.

Вентиляции. Возможность равномерно распределить потоки воздуха по всему помещению.

Осушения. Функция особенно важна для помещений с влажным воздухом. Хорошо работает как профилактика от плесени.

Помимо ведущих функций в технику также есть дополнительные:

очистка воздуха;

трубо-режимы;

ионизация;

увлажнение и прочие

Приобрести кондиционер того или иного типа можно на сайте интернет-магазина ROZETKA. Все климатические устройства покупатели получают в комплекте с пультом дистанционного управления. С его помощью проще управлять любым типом техники. Доставка от интернет-магазина осуществляется по всей территории Молдовы. Для жителей Кишинева доступен самовывоз, если покупателю это будет удобно. Пользователи могут оплатить купленный товар разными способами. Полная информация доступна на сайте rozetka.md.