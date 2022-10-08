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9 октября межгосударственная телерадиокомпания «Мир» отмечает юбилей: 30 лет в эфире. Все эти годы журналисты телеканала рассказывают миру о жизни СНГ. Как сегодня работает информационный центр Содружества, рассказал председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин.

«Миру» – 30 лет. В какой сегодня форме телерадиокомпания?

За последние несколько лет доля аудитории в России выросла в пять раз,

в Казахстане – почти в шесть. Во всех странах Содружества, где есть измерения, телеканал демонстрирует очень хорошие показатели: в Беларуси «Мир» занимает 5-е место с долей 4.9, в Казахстане – 6-е место с долей 6.9,

в Кыргызстане – 8-е место с долей 3.1. В России за последние три года доля увеличилась до 1.7, и канал передвинулся с 20-го на 15-е место в списке лучших каналов. По приросту аудиторной доли «Мир» на четвертом месте среди всех измеряемых каналов России. Сегодня общий охват аудитории – более 184 миллионов человек. «Мир» на сегодняшний день – это информационный стержень Содружества, ведущий медиахолдинг в странах СНГ и в Грузии. Он включает в себя два телеканала: «Мир» и «МИР 24», радио «МИР», информационный портал и многофункциональную спутниковую систему «Мир-Телепорт». Мы рассказываем о важных и актуальных событиях из жизни Евразии. В этом смысле мы единственные в своем роде. Мы предлагаем уникальный материал: это, например, рождение 10-миллионного жителя Таджикистана, и секреты долгожителей Азербайджана, производство тюбетеек в Туркменистане и добыча там газа. Мы говорим о строительстве Рогунской ГЭС на реке Вахш, открытии моста Дружбы на армяно-грузинской границе, клюквенных плантациях в Беларуси.

Слоган к 30-летию звучит так: «Мир выглядит ярко». Что это значит для зрителей?

«Мир выглядит ярко» благодаря нашей многонациональной команде: 11 филиалов и представительств в странах СНГ и в Грузии. 30 лет «Мир» знакомит людей с разными культурами, традициями и обычаями. И каждый день мы рассказываем о том, что происходит в странах Содружества. Мы ценим и слышим наших зрителей. Поэтому, по их просьбам, в новом сезоне вечерний выпуск новостей выходит в более удобное время – в 18:30.

А сразу после информационного выпуска, в вечернем прайме, – интеллектуальные викторины, среди которых «Игра в кино» с Сергеем Белоголовцевым, «Слабое звено» с Марией Киселевой, «Назад в будущее» с Виктором Логиновым. К этим знаковым проектам в новом сезоне мы добавили и первую в мире викторину на медицинскую тематику «Осторожно, вирус!». Почти три года пандемии доказали, что нет ничего важнее жизни человека и здоровья. Поэтому наша задача – делиться с нашими зрителями медицинской информацией, при этом в простой и доступной форме.

Ярко в новом сезоне «Мир» выглядит еще и благодаря оформлению. Новый дизайн: соты в цветах логотипа и небесная капля, в которой отражается весь мир, – своего рода, аллегория прочного сообщества, содружества информационных ресурсов и содружества стран.

Как «Мир» отмечает свой юбилей?

Тоже ярко и на протяжении всего года. Эпидемиологическая ситуация в 2022-м позволила проводить массовые мероприятия, поэтому «Мир» в дни столиц стран-участниц Содружества Независимых Государств присоединялся к празднованиям и устраивал свои акции. Например, в Баку сотрудники национального представительства МТРК «Мир» угощали всех пахлавой, шекербурой и гогалами, а в Санкт-Петербурге – корюшкой. В Москве на Сабантуй наши зрители пробовали беляши от ведущей новостей Гузель Камаевой. А еще было «мировое» варенье от Александра Журкина, шеф-повара и ведущего программы «Будь. Готовь!». В Алматы сотрудники национального филиала покрасили в яркие цвета «Мира» скамейки в парке Кок-Тобе, любимом месте отдыха горожан и гостей южной столицы Казахстана.

«Мир» – открытая телекомпания. В день защиты детей канал пригласил в гости своих маленьких телезрителей. Мы показали им теле- и радиостудии, съемочные павильоны. Каждому дали возможность попробовать себя в роли ведущего, корреспондента, видеооператора или режиссера монтажа. Акцию в этом году поддержал и филиал в Санкт-Петербурге.

Название телеканала – «Мир». Первая ассоциация – добро, помощь, поддержка.

Это так. «Мир» – канал о людях и для людей – активно развивает благотворительные проекты. Каждый четверг на «Мире» – «день добрых дел»: в эфире новостей истории людей, которым срочно нужно лечение или реабилитация. Телеканал уже много лет сотрудничает с ведущими благотворительными фондами: «Живой», «Детские сердца», «Помоги спасти жизнь». Благодаря зрителям из стран Содружества и из Грузии удалось собрать десятки миллионов рублей и помочь многим, кто в этом нуждается.

Новостной мультимедийный портал MIR24.TV (по данным LiveInternet) входит в ТОП-100 медиа русскоязычного сегмента Интернета. Как «Мир» развивает свои digital–проекты?

С 2021 года YouTube-канал «МИР 24» – обладатель «Золотой кнопки» за 1 миллион подписчиков. Сейчас подписчиков уже в два раза больше. Только, к примеру, в апреле этого года видео телеканала «Мир» на YouTube посмотрели 155 миллионов, а прямую трансляцию телеканала «МИР 24» за месяц – более 5,5 миллионов раз. 14 сюжетов за этот год попали в мировые тренды. Материал итоговой программы «Вместе» о переходе на российский рубль в расчетах за российский газ и о ценах на топливо в Европе собрал 8 миллионов 191 тысячу просмотров. Вокруг интернет-ресурсов мы строим экосистему «Мира». Классическое ТВ, конечно, не умирает. Но без Интернета у него нет будущего.