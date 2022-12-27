Мир волшебства

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О том, какие игрушки украшают наши ёлки

Наталья Устюгова, info@aif.md

Люди давно знают, что предметы несут свою особую энергетику, но какими именно они должны быть? Естественно, позитивными, добрыми, вызывающими в нас только положительные эмоции, в частности, перед Новым годом. Среди таких – ёлочные украшения, в которых отражаемся мы и окружающий нас мир.

Домашняя машина времени

Художник Ольга Павлова осознано начала собирать новогодние игрушки около 10 лет назад, хотя в домашнем ёлочном архиве уже были украшения из прошлых времён. Она считает, что все они покрыты невидимым слоем своей эпохи, при этом у каждой – свой характер.

– Есть технологические нюансы: из какого стекла сделана игрушка, как она расписана, какая у неё форма, какую она несёт идею, – уточняет Ольга Павлова. – Есть тематические игрушки, по которым очень точно отслеживается канва времени. Овощи, фрукты и наши замечательные початки кукурузы на ёлках – это всё хрущёвские времена. Самая старая игрушка в моей коллекции относится к концу сороковых годов прошлого века – это стеклянные бусы, которые тогда вошли в моду.

Свою коллекцию Ольга пополняет на блошином рынке, который периодически разгоняют, но он, как птица Феникс, возрождается, потому что люди вынуждены продавать своё прошлое, чтобы как-то выжить в настоящем. Обычно новогодние игрушки продают бабушки, которые уже много раз пересмотрели свой вещевой архив. Известны случаи, когда у этих самых бабушек перекупщики приобретали старинные игрушки примерно по 4-5 леев за штуку. На рынке коммерческая цена на них от 50 леев. Обманутых бабушек жалко, но Ольга считает, что важен итог – украшения не пропадают. Это главное. На самом деле ценовая градация достаточно сложна, стоимость игрушки зависит не только от даты её рождения, но и от её состояния. Следует учесть, что такие предметы очень хрупкие, они теряются во времени и их сохранность – это не только вопрос о том, сколько они будут стоить в будущем, а какую историю они нам могут рассказать.

Далеко не все сокровища Ольги попадают на новогоднюю ёлку, в том числе и потому, что в доме живёт кот, а у котов, как известно, с ёлками сложные взаимоотношения. В виде исключения вывешивается несколько игрушек для того, чтобы они посияли, почувствовали себя нужными. У них тоже должна быть своя светская жизнь. Самые любимые – с ручной росписью. Среди них одинаковых не бывает, каждая несёт отпечаток руки мастера. Художница говорит, что общение с игрушками – не только особое удовольствие, но и своеобразная домашняя машина времени.

Игрушки, сделанные своими руками, обладают особой энергетикой, их можно подарить друзьям или повесить на домашнюю ёлку. Но особый эмоциональный шарм – это изготовление праздничных украшений всей семьёй.

Украшения своими руками

Домашние коллекции новогодних украшений можно создавать и своими руками. Вариантом хендмейд журналист Наталья Синявская увлеклась много лет назад. У творческих людей есть дополнительные варианты всплесков воображения и фантазии. Творить так творить. Как уточняет Наталья, рисунок, как таковой, ей никогда не давался, но декупаж её покорил. Всё начиналось с банального оформления дома, а переросло в целое направление. Так из чего же создают самодельные новогодние игрушки?

– Вариантов – масса, самое простое, когда мы берём светлый шар и либо его раскрашиваем, либо делаем декупаж – наклейки, соответствующие настроению, – рассказывает Н. Синявская. – Более сложный вариант – сделать шар из пенопласта и окутать его тканью. Но даже из обычных носков можно соорудить снеговика, из ниток сплести красивого ангела. Игрушки, сделанные своими руками, обладают особой энергетикой, их можно подарить друзьям, с которыми желаешь поделиться позитивом, можно повесить на домашнюю ёлку. Но особый эмоциональный шарм – это изготовление праздничных украшений всей семьёй, с детками, которым можно доверить несложную работу. Зато потом простые с виду изделия становятся семейными реликвиями и на ёлке им выделяют самое видное и значимое место.

На самом деле, украшать можно не только ёлку, но и весь дом и даже двор, а в интернете можно найти много идей такой красоты. Никто не создаст нам праздник, если мы не сотворим его своими руками. Когда нам хочется на время абстрагироваться от внешнего мира со всеми его проблемами, мы создаём уют в маленьком пространстве, которое лучше всего вылепить самим. Кстати, это можно делать не только в период новогодних и рождественских праздников.

Как кристалл ляжет

Известный в Молдове и даже за её пределами художник-керамист Иван Привидюк превращает обычную глину в произведения искусства, которые украшают и возвышают наш быт. Сравнительно недавно он открыл новую творческую нишу и стал создавать изумительные новогодние игрушки. Случилось это благодаря тому, что мастер освоил технику выращивания кристаллов на фарфоре. Кстати, профессионально этой техникой во всём мире владеет 15–20 человек. Естественно, никто никаких полных инструкций по этому поводу не давал, секретами не делился. Всю информацию приходилось собирать по крупицам, по отрывкам научных статей.

– Необходимые материалы я собирал около полутора лет и примерно столько же времени ушло на эксперименты, – рассказывает И. Привидюк. – Вначале вообще ничего не получалось, ведь важны не только пропорции химических элементов, но и температурный режим. Разогреваешь печь до 1250 градусов, потом делаешь паузу, потом опять поднимаешь температуру. Но только так кристаллы способны расцвести. Занимает этот процесс 20–22 часа, а в природе он может длиться миллионы лет. Кроме меня, насколько мне известно, новогодние украшения с кристаллами делает ещё один художник-керамист из Англии.

Как уточняет Иван Привидюк, если цветовые оттенки ёлочных игрушек с кристаллическим узором можно как-то предугадать, то сам рисунок определяют кристаллы. Такие украшения взаимодействуют между собой как в процессе создания, так и после него. Наука ещё не разобралась во всех нюансах роста искусственных кристаллов, но известно, что они обладают памятью, и, кто знает, может ещё и каким-то разумом. Если мы их не слышим, не значит, что они не слышат нас. Мастера заметили, что не всегда люди выбирают керамические изделия, особенно с кристаллами, а сами предметы находят своих хранителей. А ещё их можно дарить, но только от всей души.

Кто знает, может именно сейчас зарождается новая форма содружества между людьми и предметами. И не надо удивляться, если в новогоднюю ночь вы услышите фантастическую беседу украшений нового поколения.

В тему

Архив желаний

Есть немало людей, коллекционирующих новогодние украшения, Дедов морозов и Снегурочек и даже искусственные ёлки разных времён и размеров. Есть и необычные коллекции, например в благотворительном фонде Clipa Siderală собран огромный архив детских желаний.

Фонд Clipa Siderală был создан ещё в 1989 году, начинали со спортивных соревнований, благотворительных мероприятий, а затем появился «Рождественский караван» – общенародная акция, которая была запатентована его создателями. В декабре 2001 года указом президента РМ была учреждена Академия Моша Крэчуна, тщательно продумали и внешний вид молдавского волшебника, над образом которого работали учёные из Академии наук РМ. Через почту Моша Крэчуна прошли сотни тысяч писем молдавских детишек, которые доверили бумаге свои тайные желания. Естественно, в первую очередь рассматривались послания из домов-интернатов. В 90-х годах их было 74, сейчас – меньше десяти. Но это вовсе не означает, что детей, мечтающих о заветном подарке, стало меньше.

– На самом деле – это огромное чудо, когда в сложное время находятся сотни людей, которые стараются выполнить незатейливые желания ребят. На какое-то время взрослые становятся добрыми волшебниками, не афишируя своих имён, – говорит основатель детского благотворительного фонда Clipa Siderală Салават Жданов. – Сегодня сказочному Мошу Крэчуну не помешал бы какой-то конкретный надёжный партнёр. Нашей организации с каждым годом всё сложнее отвечать на письма, ведь важно не просто прочесть желание, а исполнить его.

Кто-то хочет смартфон, кто-то просит новые ботинки или дрова для печки, кому-то нужны краски или карандаши. Есть тайные письма, в которых дети просто делятся своими секретами. Но в последнее время появились и новые просьбы. Салават Жданов уточнил, что в этом году получено около 6 тыс. писем. Настораживает, что некоторые ребята просят подарить им пистолеты, снайперскую винтовку или байрактар. Подобного ранее не было. Что это? Влияние компьютерных игр или ощущение опасности, о которой нам говорят каждый день? Психологи не успевают анализировать поведение быстро взрослеющих подростков, которые мыслят как взрослые, разве что жизненного опыта у них меньше. Но хочется, чтобы они дольше оставались детьми с добрыми мечтами и верой в чудо.