Мир глазами Взорова. Затока, Сергеевка

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Я получил приглашение от друзей сына приехать в Затоку и отдохнуть в отеле ” Ника-2″. Они давно уже стали и моими друзьями. Я не был там уже 2 года и многое хотелось увидеть своими глазами.

В один из дней я отправился в маленький поход, моей целью был старый пирс моего детства и курорт Сергеевка. Старый пирс полностью развалился и остались только сваи, которые всегда служат местом отдыха птицам, чайкам, альбатросами и бакланами. В этот раз там оказалось очень много бакланов, они очень осторожные и пугливые птицы.

Будакская коса была как никогда усеяна отдыхающими дикарями, правда это уже современные “дикари”. В их распоряжение, новейшие палатки, со всеми наворотами, автобусы домики с солнечными батареями и телевизорами, а также мини-кухни с газом и био-туалетом. Мост в Сергеевке через лиман не изменился, стало только больше трамвайчиков с вагончиками, для перевозки отдыхающих. В самой Сергеевке мало что изменилось, много недостроенных зданий, так и стоят. Мне захотелось перекусить и попить, по дороге много отдыхающих потягивают пивко с соленной рыбкой и мое желание, чего хочу, было уже определенно. Купив пиво и несколько сушенных бычков, расположившись над обрывом лимана с видом на мост и принялся за пир. Только там я заметил что пиво я взял крепкое, 8% плотности, что и сыграло роль в моих фантазиях, дальнейшей фото-сьемке.

Возвращаясь обратно я много купался и продолжал фотографировать, приходили интересные идеи, Вы их оцените. Прошел я 20 км. и почти не устав , принялся просматривать отснятые фото снимки, некоторые из них я показываю сейчас. P.S. Спасибо за приглашение , посетить и отдохнуть на море, благодаря которому и появился этот фото-рассказ, в отеле ” Ника-2″.