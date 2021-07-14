Мир глазами Взорова. Вьетнам. Остров обезьян

0

Вьетнам. Остров Хон Лао – Остров обезьян. Мне довелось побывать на острове обезьян, раньше он был закрыт для посторонних и попасть сюда было не возможно.

Площадь острова составляет 25 га. Чуть больше половины этой территории покрыто кокосовыми лесами, скалами и дикими пляжами. На острове обитают около 2000 тыс. полудиких мартышек, а так говорят что их еще больше. Они привыкли к людям и охотно общаются с ними. С обезьянками надо уметь ладить не вызывая строптивого отношения к себе.

До прибытия на остров нас инструктировали как надо вести себя в их окружение. В руках ничего не держать, кульки, сумки и другие предметы. Кисти рук держать открытыми и не смотреть в глаза обезьянкам, в противном случае это будет воспринято как вызов, а характер у них агрессивный и чего ожидать далее не знаешь. В дальнейшем мне пригодились эти знания, столкнувшись случайно со стаей обезьян почти в черте города, поступил как учили, а тут на выручку и вьетнамцы подоспели на помощь, и все закончилось мирно.

В 1984 году СССР договорился с Вьетнамом о создании питомника мартышек. В нем должны были заниматься разведением макак для научных целей. Остров стал огромной лабораторией, в которой работали советские исследователи. Обезьяны стали пациентами, которых использовали для тестирования вакцин и лекарств, каких именно не известно.

После распада СССР проект был свернут. Животных оставили на острове. Воды и пищи на Хон Лао оказалось предостаточно и популяция мартышек достигла огромных размеров и продолжает расти.