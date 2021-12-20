Мир глазами Взорова. Санкт-Петербург

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Исаакиевский собор-собор преподобного Исаакия Долматинского. Находясь здесь не возможно не посетить его и не подняться на колоннаду.

Оттуда открываются виды города и прилегающей площади. С востока от Исаакиевской площади стоит розово-серое здание гостиницы “Астория”, построенное в 1900-е годы. В этой гостинице останавливались многие выдающиеся личности. Гитлер планировал провести здесь банкет по случаю взятия Ленинграда. Он даже разослал приглашения, в которых не было конкретной даты. К “Астории” примыкает здание меньшего размера-гостиница “Англетер”, в которой в декабре 1925 года покончил с собой Сергей Есенин. Есть версия, что Есенин был убит агентами спецслужб. В центре площади стоит бронзовый конный памятник Николаю 1, работы скульптора Клодта. О политике этого царя красноречиво свидетельствуют его прозвища: на Родине его называли “Николай Палкин”, за рубежом- “Жандарм Европы”. С южной к Иссакиевской площади примыкает “Синий мост”. Он настолько широк, ( около 100 метров.) что находясь на нем, не сразу сообразишь, что внизу протекает река Мойка. Подобно Красному и Зеленому мостам, он получил название из – за цвета , в который окрашен. Вплоть до отмены Александром вторым крепостного права (в 1861 году) на этом мосту продавали крепостных, то есть здесь был практически невольный рынок.