Мир глазами Взорова. Крым 2021

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Я впервые побывал в Крыму 1969 году и с тех пор ездил туда регулярно до 2013 года.

Моя военная служба в спорт роте проходила в г. Симферополе. В итоге за все время, я прожил в Крыму около полутора лет. За это время я хорошо познакомился с ним, а во время службы, я обьездил его почти полностью на велосипеде, я много лет занимался велоспортом.

В последние годы отдыха в Крыму я регулярно выезжал на машине по давно знакомым мне маршрутам, про одну поездку я и расскажу. На перевал горы Ай-Петри я поднимался на велосипеде 2 раза и спускался с него в г. Ялту. На этот раз, уже на 3 на машине. На самом верху перевала останавливался и любовался красотами Ялты, с почти полутора километровой высоты. На этот раз я имел возможность и заснять все на фото камеру, которую и показываю Вам.

Сама природа подарила мне неповторимую феерию предстоящего заката солнца. Долго там находится одетым по летнему не получится, разница в температуре очень большая например, внизу температура может быть 30 тепла, а на верху горы всего 10 – 12 тепла. К тому же это самое ветреное место в Крыму и скорость ветра тут может превышать более 50 метров в секунду, мне и в этом повезло, ветра почти не было.

Спускаясь с перевала в Ялту, я повстречал Филлипа Киркорова, он остановился у вьезда в город и был окружен поклонниками, и щедро раздавал им автографы, фотографировался с ними. День прошел замечательно, увидел давно знакомые места, природа подарила мне всю красоту этого края, которую показываю Вам. У меня в архиве много фото – историй о Крыме, которые покажу как нибудь.











































