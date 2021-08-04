Минздрав запустил кампанию по продвижению вакцинации в сельской местности

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Кампания по информированию сельского населения о важности вакцинации против COVID-19 была запущена сегодня Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты при поддержке Всемирного банка.

Государственный секретарь Минздрава Денис Чернеля также принял участие в запуске кампании, прошедшем в селе Хырбовец Новоаненского района.

Проведя общенациональную оценку доступности населения для вакцинации, мы пришли к выводу, что людям нужна дополнительная и правдивая информация непосредственно от специалистов. Мы замечаем, что феномен ложных новостей распространяется в социальных сетях и СМИ. Вот почему мы решили провести коммуникационную кампанию, в которой специалисты находятся среди людей, чтобы поговорить с ними напрямую, убедить их, что вакцинация – это наш единственный шанс избавиться от пандемии и защитить нас от серьёзных форм вируса, – заявил Чернеля.

Кампания под названием «Сделайте вакцинацию, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло!» включает важный медиа-компонент в виде рекламных видео- и аудиороликов на румынском и русском языках, которые будут транслироваться на национальном радио и телевидении. Кроме того, пишет moldpres.md, в ходе кампании мобильные группы специалистов в области общественного здоровья посетят населённые пункты из 24 районов страны, где наблюдается низкий уровень вакцинации. Эксперты будут путешествовать из села в село и обсудят с гражданами важность и преимущества вакцинации.

В то же время будут организованы курсы для повышения знаний работников первичной медико-санитарной помощи о вакцинах, методах консультирования граждан и пропаганде вакцинации.

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