Минздрав закупит еще 300 тысяч тестов на коронавирус. Число суточных проб планируют увеличить до 7000

Министерство здравоохранения продолжает усиливать способности лабораторий Национального агентства по общественному здоровью для тестирования на инфекцию COVID-19. Об этом на своей странице в соцсети сообщила глава ведомства.

Как уточнила Виорика Думбрэвяну, министерство находится в процессе приобретения еще 300 тысяч ПЦР-тестов для увеличения суточного числа проб на коронавирус до 6000-7000. В то же время все лаборатории были оснащены расходными материалами, реагентами и оборудованием для диагностирования.