Минздрав закупит еще 100 тысяч тестов для диагностирования COVID-19

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты закупит еще одну партию из 100 000 тестов для диагностики инфекции COVID-19, восемь реанимационных машин скорой помощи для новорожденных и взрослых, инфузоматы, мониторы, аппараты ИВЛ, мобильные рентгенографические устройства, электрокардиографы и расходные материалы для обеспечения лабораторной диагностики коронавируса. Приобретение будет осуществлено в рамках проекта Всемирного банка «Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова».

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну созвала сегодня заседание с участием ответственных лиц за выполнение проекта и обсудила достижения и цели, поставленные на следующий период. Согласно представленной информации, на данный момент закуплено защитное снаряжение (спецодежда, халаты), которое распределено по всем медицинским учреждениям страны. Кроме того, лаборатории НАОЗ были оснащены реагентами, расходными материалами и устройствами для обеспечения лабораторной диагностики инфекции COVID-19 (100 000 тестов). Также в городских, республиканских и районных больницах установлено 150 пульсоксиметров, были оборудованы 194 койки для реанимации.

21 мая 2020 года власти ратифицировали Финансовое соглашение между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития для реализации проекта «Экстренное реагирование на COVID-19» на сумму 52,9 млн евро, подписанное 28 апреля, пишет moldpres.md.

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