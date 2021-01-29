Минздрав: Все расходы на лечение от COVID-19 покрывает государство

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты отмечает, что все расходы, связанные с лечением от коронавируса, полностью покрывает государство, независимо от статуса пациента – застрахован он или нет.

В то же время Минздрав намерен создать комиссию, которая рассмотрит все жалобы, поступившие от пациентов о дополнительных расходах на лечение от COVID-19. В неё войдут представители Национальной медицинской страховой компании.

Кроме того, ведомство призывает руководителей медицинских учреждений постоянно контролировать обеспечение необходимыми лекарственными средствами в соответствии с положениями национальных клинических протоколов.

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