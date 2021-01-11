Минздрав: Вакцина от коронавируса поступит в Молдову до конца января

Молдова готовится к получению вакцины против коронавируса. По словам госсекретаря Министерства здравоохранения Татьяны Затык, прививка поступит в нашу страну до конца января.
Вакцинация будет добровольной и бесплатной. На первом этапе будут привиты медицинские работники, на втором – люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями, работники пенитенциарной и образовательной систем, сотрудники ведомств, ответственных за безопасность государства. После будут вакцинировать всех остальных.
Прививку смогут получить и те, кто переболел коронавирусом. Она будет сделана после излечения человека, тест на антитела не понадобится.
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