Минздрав: Вакцина от коронавируса поступит в Молдову до конца января

Вакцинация будет добровольной и бесплатной. На первом этапе будут привиты медицинские работники, на втором – люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями, работники пенитенциарной и образовательной систем, сотрудники ведомств, ответственных за безопасность государства. После будут вакцинировать всех остальных.

Прививку смогут получить и те, кто переболел коронавирусом. Она будет сделана после излечения человека, тест на антитела не понадобится.