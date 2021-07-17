Минздрав утвердил специализированное руководство по реабилитации пациентов с COVID-19

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты утвердило Национальное руководство «Медицинская реабилитация пациентов с инфекцией COVID-19».

Руководство направлено на улучшение услуг специализированной медицинской реабилитации, предоставляемой людям с различными последствиями и функциональными недостатками после заражения COVID-19. Документ структурирован в виде обновлённых рекомендаций, основанных на международном опыте и передовой практике в организации медицинской реабилитационной помощи людям с COVID-19, передаёт moldpres.md.

Документ предназначен для поставщиков специализированных реабилитационных медицинских услуг различного уровня (врачи-реабилитологи, медсестры, диетологи, эрготерапевты, физиотерапевты, психологи/психотерапевты, социальные работники, логопеды), поставщиков медицинских услуг (медицинские работники инфекционных больниц, пульмонологи, кардиологи, реаниматологи/реаниматологи, медсёстры) и поставщиков первичной медико-санитарной помощи (семейные врачи, медсёстры, социальные работники).

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