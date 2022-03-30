Минздрав: Темпы вакцинации продолжают снижаться

Минздрав: Темпы вакцинации продолжают снижаться

С 21 по 27 марта в Молдове от коронавируса было вакцинировано 8 845 человек, что на 29% меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщили в Минздраве. 

За последнюю неделю в центры вакцинации для получения бустера обратились 285 747 человек. Таким образом, национальный охват одной дозой вакцины составляет чуть более 31%, а обеими – 30%.

Республика Молдова получила в общей сложности 2 923 860 доз вакцин. Иммунизация против COVID-19 является бесплатной и рекомендована всеми национальными и международными учреждениями здравоохранения.

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