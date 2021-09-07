Минздрав: среди заболевших коронавирусом граждан почти 85% непривиты

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С 30 августа по 5 сентября в стране зарегистрировали 3 231 случай коронавируса или на 26,4% больше, чем неделей ранее. По данным Минздрава, 84% заболевших не были привиты.

Заболеваемость за последние 14 дней составила 167 случаев на 100 тысяч человек. Больше всего заболевших за отчётный период было выявлено в Леовском районе (342 случая на 100 тысяч населения), Кагуле (257 случаев на 100 тысяч населения), Комрате (250 случаев на 100 тысяч населения). В муниципии Кишинёв выявлено 249 случаев на 100 тысяч населения.

С начала кампании по вакцинации против COVID-19 (март 2021 г.) в Молдове было введено 1 306 726 доз вакцины. Более подробно с данными Минздрава можно ознакомиться по ссылке.

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