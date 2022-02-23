Минздрав сократил интервал для введения бустерной дозы вакцины от COVID-19 до 4 месяцев

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Начиная с 21 февраля граждане могут получить бустерную дозу через 4 месяца после прохождения полного курса вакцинации от COVID-19. Соответствующий приказ был издан Министерством здравоохранения.

В то же время привитым гражданам, переболевшим COVID-19, бустерную дозу можно вводить не ранее чем через 14 дней после выздоровления.

Бустерную дозу могут получить граждане страны старше 12 лет, прошедшие первичную вакцинацию (одна или две дозы вакцины от COVID-19, в зависимости от типа прививки). В настоящее время в Молдове 1 031 212 человек вакцинированы по полной схеме, а 233 899 человек прошли ревакцинацию.

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