Минздрав – родителям: в каких случаях необходим медосмотр для школы или детсада

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты 31 июля утвердило приказ “О профилактических медицинских осмотрах детей при поступлении в начальную школу и гимназию, в том числе периодических, в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19)”.

Как уточнили в ведомстве, положения соответствующего приказа относятся к 2 видам медицинских осмотров:

До 20 августа – для зачисления детей в детсад, в первый класс или при смене школы. По уважительной причине срок для прохождения медицинского осмотра может быть продлён.

Для профилактического периодического осмотра здоровых детей определённого возраста (проходит в течение года по графику).

В данном контексте Минздрав ещё раз уточняет: медицинское обследование и справка формы F-027 необходима только тем детям, кто идёт впервые в школу или детсад.

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