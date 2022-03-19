Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса “Конвасэл”

0

Препарат разработан Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

“Конвасэл” – вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата решения: 18.03.2022, – указано в реестре министерства здравоохранения РФ.

Срок годности вакцины составляет шесть месяцев при температуре хранения от 2 до 8 градусов в защищённом от света месте.

Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объём одной дозы составляет 0,5 мл. Сообщается, что вакцина не вызывает аллергию и хорошо переносится человеком, пишет tass.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.