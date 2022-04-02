Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

Минздрав РФ зарегистрировал вчера первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба министерства.

– Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России, — говорится в сообщении.

Препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость пациента с интервалом в три недели.

– Применение вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше, — заключили в министерстве, пишет iz.ru.

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