Минздрав призывает усилить меры защиты от коронавируса в Кишиневе

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На сегодняшнем заседании координационного центра была проанализирована эпидемиологическая ситуация на национальном уровне в контексте роста числа новых случаев коронавируса. 50% из них зарегистрированы в муниципии Кишинев.

В связи с этим министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну призвала муниципальные власти усилить меры защиты от коронавируса, в том числе путем консолидации больниц.

Речь также шла о лечении средних и тяжелых форм заболевания у детей. Было решено провести совместное заседание с руководителями всех стратегических детских медучреждений.

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