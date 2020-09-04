Минздрав призывает усилить меры защиты от коронавируса в Кишиневе

На сегодняшнем заседании координационного центра была проанализирована эпидемиологическая ситуация на национальном уровне в контексте роста числа новых случаев коронавируса. 50% из них зарегистрированы в муниципии Кишинев.
В связи с этим министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну призвала муниципальные власти усилить меры защиты от коронавируса, в том числе путем консолидации больниц.
Речь также шла о лечении средних и тяжелых форм заболевания у детей. Было решено провести совместное заседание с руководителями всех стратегических детских медучреждений.
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Усилить как? Сократить с 50 человек на 38 на день рождения? Группы в парках с трех человек до двух, классы уменьшить до 8 человек, а на входах кроме мыть руки еще и рот прополоскать санитайзером? Где вообще профессиональные вирусологи? Почему этим занимаются те, кто и в других-то делах не очень понимает, не то что в вирусах? А медики что делают? Стоят на передовой? Болезнь есть, бесспорно, пусть этим вирусологи занимаются….