Минздрав призывает граждан быть бдительными из-за опасности распространения индийского штамма COVID-19

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты выступило с реакцией на информацию о распространении нового индийского штамма (Delta) во всём мире, в том числе в соседних Румынии и Украине.

Граждан Молдовы призывают проявлять повышенную бдительность и неукоснительно соблюдать меры профилактики COVID-19, передаёт moldpres.md.

Население, включая людей, вакцинированных от COVID-19, обязательно должно носить маски в помещении, избегать скоплений, регулярно дезинфицировать руки, держаться на безопасном расстоянии, а в случае появления симптомов (кашель, одышка и другие), немедленно обратиться за медицинской помощью, – говорится в сообщении Минздрава.

В свою очередь, эпидемиологи Национального агентства общественного здоровья объявили, что предложат новые меры по предотвращению и контролю инфекции COVID-19, чтобы ограничить опасность распространения индийского штамма на территории Республики Молдова. Накануне стало известно, что в немецкую лабораторию передадут образцы для определения наличия индийского штамма коронавируса в нашей стране.

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