Минздрав предупреждает: нас ждут новые ограничения

Минздрав предупреждает: нас ждут новые ограничения

Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью готовит новые ограничения для населения. Они будут рассмотрены завтра, 15 октября. Меры затронут публичные мероприятия, поездки в общественном транспорте, а также некоторые виды деятельности. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявила государственный секретарь Министерства здравоохранения Светлана Николаеску. 

Она заявила, что может быть введено новое правило, согласно которому доступ к определённым видам деятельности может быть разрешён только на основании COVID-сертификата.

Чиновник также отметила, что, согласно прогнозам, уже на следующей неделе ежедневное число случаев коронавируса может вырасти до 3000.

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