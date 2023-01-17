Минздрав получил в дар партию ИТ-оборудования

Минздрав получил в дар партию ИТ-оборудования

Партия из 1 205 компьютеров и аксессуаров на сумму 1 миллион долларов, закупленная при поддержке USAID, ВОЗ и ЮНИСЕФ, была передана сегодня в дар Министерству здравоохранения.

На мероприятии по передаче присутствовала министр здравоохранения Алла Немеренко, которая поблагодарила международных партнёров за поддержку, оказанную укреплению системы здравоохранения Молдовы. По словам главы Минздрава, компьютеры поступят в медпункты в сёлах, а также к специалистам районных центров здравоохранения, пишет moldpres.md.

Международные учреждения также проведут курс обучения молдавских врачей по использованию медицинских систем.

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