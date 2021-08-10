Минздрав: Почти все пациенты с тяжёлыми формами COVID-19 не были вакцинированы

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Около 99% пациентов, поступивших в реанимации с тяжелыми формами COVID-19, не были вакцинированы. Это говорит о том, что вакцинация является единственным способом предупредить тяжёлые формы и случаи смерти от COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

По данным пресс-службы ведомства, смертность от коронавируса в Молдове на прошлой неделе выросла на 145,5%, а число новых случаев заражения – на 16,9%. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в некоторых регионах страны был введён “красный” код. Это Кагул, Вулканешты, Сороки, Единцы, Приднестровье.

– COVID-19 не исчез! Напротив, с появлением новых штаммов коронавирус распространяется намного быстрее и проникает в организм за считаные секунды. Вакцины, которые используют в Молдове, одобрены международными организациями, они являются безопасными и эффективными, – утверждают в Минздраве.

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