Минздрав: Пандемия COVID-19 нарушила плановую иммунизацию

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Пандемия COVID-19 нарушила плановую вакцинацию от других заболеваний. Иммунизация детей, которая в настоящее время составляет менее 90%, сократилась, а ВОЗ рекомендует охват прививками на уровне не менее 95%. Об этом заявила государственный секретарь Министерства здравоохранения Светлана Николаеску.

Важно, чтобы дети, которые не были вакцинированы, как можно скорее получили сыворотки в соответствии с национальной программой, подчеркнула она. По поводу иммунизации против COVID-19 госсекретарь сообщила, что уровень вакцинации составляет лишь 35%, так что население остается уязвимым к появлению новых штаммов коронавируса, передаёт ipn.md.

Руководитель Национального агентства общественного здоровья Николае Желамски отметил, что иммунизация предотвращает около 2-3 миллионов смертей в мире от инфекционных заболеваний. На сегодняшний день с помощью вакцин можно предотвратить более 20 болезней. К ним относятся рак шейки матки, холера, дифтерия, гепатит В, энцефалит, корь, менингит, паротит, туберкулез, коклюш, пневмония, полиомиелит, бешенство, ротавирус, краснуха, столбняк, брюшной тиф, грипп, COVID-19 и др.

Доля детей в мире, получающих рекомендованные ВОЗ вакцины, в последние годы оставалась практически неизменной, но в 2020 году она снизилась до 83% по сравнению с 86% в 2019-м.

– В Республике Молдова мы также наблюдаем снижение уровня иммунизации некоторыми вакцинами, особенно против паротита (свинки), кори, краснухи, коклюша, дифтерии и столбняка. Это ставит под угрозу не только жизнь и здоровье тех, кто заразится этими инфекциями, но и здоровье окружающих, – подчеркнул директор Национального агентства общественного здоровья.

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