Минздрав опубликовал список стран, после приезда из которых необходимо соблюдать карантин

0

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты утвердило список государств, для которых требуется режим самоизоляции при въезде в Республику Молдова. Список содержит 52 страны.

Граждане, которые въезжают в Республику Молдова из включённых в список стран, обязаны заполнить эпидемиологическую карту и соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Положение вступает в силу сегодня, 19 июля. Как уточнили в Минздраве, список подготовлен в соответствии с решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, пишет moldpres.md.

Список обновляется каждые 7 дней в пятницу и вступает в силу в понедельник следующей недели. Показатель включения в список государств, для которых введён режим самоизоляции при въезде в Молдову, представляет собой частоту случаев заражения COVID-19, превышающую или равную 100 случаям на сто тысяч населения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.