Минздрав обсудил с местными органами власти процесс иммунизации населения против COVID-19

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Сегодня руководство Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и Национального агентства общественного здоровья провели онлайн-конференцию с представителями местных органов власти и специалистами центров общественного здоровья. Участники обсудили эпидемиологическую ситуацию на местном уровне и реализацию Национального плана иммунизации против COVID-19.

Госсекретарь Татьяна Затык отметила, что необходимо контролировать соблюдение мер общественного здоровья, а также поддерживать сотрудничество на местном уровне для обеспечения защиты населения от COVID-19.

– Принимая во внимание статистические данные по COVID-19 за последние дни, призываю сосредоточиться на обеспечении защиты граждан и медперсонала, который борется за жизни людей каждый день. В то же время необходимо активизировать наши усилия для подготовки кампании по иммунизации населения, – отметила Татьяна Затык.

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