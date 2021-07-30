Минздрав обновил список стран, после приезда из которых необходимо соблюдать карантин (DOC)

Минздрав обновил список стран, после приезда из которых необходимо соблюдать карантин (DOC)

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обновило список государств, для которых требуется режим самоизоляции при въезде в Республику Молдова. В него вошли 63 страны.

Граждане, которые въезжают в Республику Молдова или проезжают транзитом из включённых в список стран, обязаны заполнить эпидемиологическую карту и соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Положение вступает в силу со 2 августа. Список будет обновляться каждые 7 дней в пятницу и вступать в силу в понедельник следующей недели.

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