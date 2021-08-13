Минздрав обновил эпидемиологическую карту для въезжающих в Молдову граждан

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В контексте борьбы с пандемией COVID-19 Министерство здравоохранения и Национальное агентство общественного здоровья обновили эпидемиологическую карту, которую необходимо предоставить при въезде в Республику Молдова.

Гражданам рекомендуется скачать эпидемиологическую карту с веб-страницы Министерства здравоохранения (www.msmps.gov.md), Министерства иностранных дел и европейской интеграции (www.mfa.gov.md) или Пограничной полиции (www. border.gov.md) и своевременно заполнить её, пишет moldpres.md.

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