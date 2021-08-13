Минздрав обновил эпидемиологическую карту для въезжающих в Молдову граждан

Минздрав обновил эпидемиологическую карту для въезжающих в Молдову граждан

В контексте борьбы с пандемией COVID-19 Министерство здравоохранения и Национальное агентство общественного здоровья обновили эпидемиологическую карту, которую необходимо предоставить при въезде в Республику Молдова.

Гражданам рекомендуется скачать эпидемиологическую карту с веб-страницы Министерства здравоохранения (www.msmps.gov.md), Министерства иностранных дел и европейской интеграции (www.mfa.gov.md) или Пограничной полиции (www. border.gov.md) и своевременно заполнить её, пишет moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md