Минздрав: какие категории лиц будут освобождены от режима самоизоляции (ВИДЕО)

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Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила о расширении списка категорий лиц, которые при отсутствии клинических признаков инфекции или лихорадки не обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Так, будут освобождены от режима самоизоляции водители и персонал, обслуживающий транспортные средства, которые осуществляют перевозку грузов; экипажи самолётов, кораблей и бригады поездов; лица, приезжающие по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, включая сопровождающих (с представлением подтверждающих документов); ученики/студенты, зачисленные в зарубежные учебные заведения, которые должны сдавать тесты или экзамены.

Самоизоляция не обязательна для людей, приезжающих с профессиональными интересами, что подтверждается визой, видом на жительство или иным документом; трансграничные работники; сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Молдове; сотрудники международных организаций и представительств, а также члены их семей; сотрудники, оказывающие гуманитарную помощь.

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