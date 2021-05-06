Минздрав призывает граждан воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу

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Исходя из текущей эпидемиологической ситуации, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призывает население воздержаться от посещения кладбищ в Родительский день.

В ведомстве напоминают, что в населённых пунктах, где действует “красный код” ковид-опасности, запрещены религиозные богослужения, в том числе организация поминальных служб на кладбищах, за исключением погребений в присутствии не более чем 10 человек.

В случае “жёлтого” или “оранжевого” кода при организации богослужений на кладбищах будут соблюдаться следующие меры борьбы с COVID-19: мониторинг потока посетителей, запрет на употребление еды и напитков, обязательное ношение масок. К могиле будут допущены не более трёх человек при условии соблюдения ими социальной дистанции не менее метра.

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